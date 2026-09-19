गर्भवती महिला की संदिग्ध मौत, बहन ने लगाया हत्या का आरोप

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गाजियाबाद के नेकपुर गांव में आठ माह की गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला की चचेरी बहन ने पुलिस को फोन कर हत्या किए जाने की सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा।

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