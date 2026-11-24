{"_id":"6b05950edcd7c71bb3037a7e","slug":"video-massive-surge-of-devotees-gathered-at-gangnahar-ghat-in-ghaziabad-on-kartik-purnima-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"गाजियाबाद में कार्तिक पूर्णिमा पर गंगनहर घाट पर उमड़ा आस्था का सैलाब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली के अवसर पर मंगलवार को गंगनहर घाट पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह तीन बजे से ही गंगास्नान के लिए श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया, जो देर शाम तक जारी रहा। श्रद्धालुओं ने गंगनहर में आस्था की डुबकी लगाकर पूजा-अर्चना की और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। पुलिस के मुताबिक, 50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगनहर में गंगास्नान किया।

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