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गाजियाबाद में गंगनहर और हिंडन घाटों पर उमड़ा आस्था का सैलाब, व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को दिया अर्घ्य

Digvijay Singh

Updated Sun, 15 Nov 2026 11:28 PM IST Updated Sun, 15 Nov 2026 11:28 PM IST







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गाजियाबाद में लोक आस्था और सूर्य उपासना के महापर्व छठ पर रविवार को जिले के मुरादनगर गंगनहर और मोदीनगर के विभिन्न घाटों पर आस्था का महासागर उमड़ पड़ा। हजारों की संख्या में व्रतियों ने गंगनहर व हिंडन घाटों पर पहुंचकर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। ... और पढ़ें

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