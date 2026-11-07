गाजियाबाद: मोदीनगर में दर्दनाक हादसा, निर्माणाधीन मकान की शटरिंग गिरी, छह मजदूर दबे; एक की हुई मौत

मोदीनगर के कलछीना मार्ग स्थित गांव सीकरी खुर्द में शनिवार सुबह निर्माणाधीन मकान लेंटर डालते समय शटरिंग गिर गई। मलबे में छह मजदूर दब गए। घायलों को अस्पताल भेज गया, जिनमें एक की मौत हो गई। एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम ने बचाव अभियान चलाया। डीसीपी, एसडीएम, एसीपी मोदीनगर और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे।

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सीकरी निवासी सत्ते कुमार कलछीना मार्ग पर मकान निर्माण कर रहें हैं। पिछले चार दिन से मकान में शटरिंग लगाने का काम चल रहा था। इस काम में एक दर्जन से ज्यादा मजदूर लगे थे। शनिवार सुबह लेंटर डाला जा रहा था। करीब नौ बजे शटरिंग की एक बल्ली टूट गई। छह मजदूर मलबे में दब गए। गिरने के समय तेज आवाज हुई और धूल का गुबार उठा।आसपास के लोग सूचना मिलने के करीब 10 मिनट बाद मौके पर पहुंचे और बचाव में जुट गए। उन्होंने मलबा हटाकर दो मजदूरों को बाहर निकाला और स्थानीय अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को दूर किया। इसके बाद फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम ने बचाव अभियान शुरू किया।मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने शटरिंग ठेकेदार गौरीशंकर को मृत घोषित कर दिया। घटना से गुस्साए परिजनों ने सीएचसी अस्पताल के सामने दिल्ली मेरठ मार्ग पर जाम लगा दिया। पुलिस ने उन्हें किसी तरह समझा कर शांत किया।