गाजियाबाद में धमाका: पुलिस चौकी में ब्लास्ट के पीछे किसका हाथ? इस संगठन ने ली जिम्मेदारी
डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस रिजुल कुमार ने एएनआई से फोन पर बातचीत में बताया कि छह नवंबर को रात करीब 9 बजे इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के वसुंधरा पुलिस आउटपोस्ट में एक धमाका हुआ। आउटपोस्ट की दो खिड़कियों के शीशे टूट गए और उनमें दरारें आ गईं।
उस समय वहां पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन उन्हें कोई चोट नहीं आई। कांच का एक टुकड़ा लगने से एक डिलीवरी बॉय के सिर में चोट आई, जिसे अस्पताल ले जाया गया। अब वह पूरी तरह स्वस्थ है। बम स्क्वॉड और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर सैंपल लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेज दिया गया है।"
Ghaziabad, Uttar Pradesh: DCP (Deputy Commissioner of Police) Rijul Kumar, in a telephonic conversation with ANI, said, "At around 9 PM on November 6, an explosion occurred at the Vasundhara Police Outpost in the Indirapuram police station area. The glass panes of two windows at the outpost were shattered, and a crack appeared. Police personnel were present at the time but were unharmed. A delivery boy sustained a head injury from a glass fragment and was taken to the hospital. He is now completely healthy. The Bomb Squad and Forensic Team visited the spot and collected samples, which have been sent for examination." Regarding a social media post claiming responsibility for the incident in the name of a group called Tehreek-e-Mujahideen, he said, "The matter is being investigated. No traces of gunpowder, explosives or other such material were found at the site, including during the inspection by the Dog Squad."— ANI (@ANI) November 7, 2026
गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने की वसुंधरा चौकी में शुक्रवार रात करीब 10 बजे हुए धमाके से दो अलग-अलग कमरों में लगी दो खिड़कियां टूट गई, जबकि दीवार में भी दरार आ गई। धमाका इतना तेज था कि चौकी परिसर में अफरा तफरी मच गई।
वसुंधरा चौकी में धमाके की सूचना के बाद पहले फायर बिग्रेड, उसके बाद फॉरेसिंक टीम और सबसे बाद में बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंचा। टीम ने चौकी परिसर और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। धमाके के पीछे किसी विस्फोटक सामग्री की भूमिका होने की आशंका को लेकर जांच की गई। पुलिस और फरिसिक टीम के साथ बम निरोधक दस्ता भी साक्ष्य जुटाने में लगा रहा।
साहिबाबाद के लाजपत नगर स्थित रामलीला मैदान में पांच अक्तूबर को रावण का पुतला बनाने के दौरान हुए धमाके ने सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े किए थे। इस हादसे में अब तक ठेकेदार अनिल समेत चार लोगों की मौत हो चुकी है।