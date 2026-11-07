गाजियाबाद: डांट से नाराज 15 वर्षीय बेटे ने धारदार हथियार से की पिता की हत्या, सोते समय किया हमला

लोनी कोतवाली क्षेत्र की आशियाना सिटी कॉलोनी में पिता की डांट और मारपीट से नाराज 15 वर्षीय किशोर ने सोते समय धारदार हथियार से हमला कर उनकी हत्या कर दी। गंभीर हालत में परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी किशोर को हिरासत में ले लिया है।

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एसीपी लोनी रामकिशन ने बताया कि बुधवार देर रात करीब 3:15 बजे बुध बाजार आशियाना सिटी निवासी चांदनी ने पुलिस को सूचना दी कि उनके 58 वर्षीय पति इरफान की उनके 15 वर्षीय बेटे ने धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी है। बताया गया कि पिता ने किसी बात को लेकर बेटे को डांटा और उसके साथ मारपीट की थी। इसी बात से नाराज होकर किशोर ने वारदात को अंजाम दिया।घटना के बाद परिजन घायल इरफान को 50 अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बाल अपचारी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक, मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।