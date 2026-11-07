Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Son murders father in Ghaziabad’s Loni Kotwali area

गाजियाबाद: डांट से नाराज 15 वर्षीय बेटे ने धारदार हथियार से की पिता की हत्या, सोते समय किया हमला

Sat, 07 Nov 2026 12:26 PM IST
Vijay Singh Pundir अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: Vijay Singh Pundir Updated Sat, 07 Nov 2026 12:26 PM IST
सार

एसीपी लोनी रामकिशन ने बताया कि बुधवार देर रात करीब 3:15 बजे बुध बाजार आशियाना सिटी निवासी चांदनी ने पुलिस को सूचना दी कि उनके 58 वर्षीय पति इरफान की उनके 15 वर्षीय बेटे ने धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी है।

विज्ञापन
Son murders father in Ghaziabad’s Loni Kotwali area
घटनास्थल पर पहुंची पुलिस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

लोनी कोतवाली क्षेत्र की आशियाना सिटी कॉलोनी में पिता की डांट और मारपीट से नाराज 15 वर्षीय किशोर ने सोते समय धारदार हथियार से हमला कर उनकी हत्या कर दी। गंभीर हालत में परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी किशोर को हिरासत में ले लिया है।

विज्ञापन


एसीपी लोनी रामकिशन ने बताया कि बुधवार देर रात करीब 3:15 बजे बुध बाजार आशियाना सिटी निवासी चांदनी ने पुलिस को सूचना दी कि उनके 58 वर्षीय पति इरफान की उनके 15 वर्षीय बेटे ने धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी है। बताया गया कि पिता ने किसी बात को लेकर बेटे को डांटा और उसके साथ मारपीट की थी। इसी बात से नाराज होकर किशोर ने वारदात को अंजाम दिया। 
विज्ञापन


घटना के बाद परिजन घायल इरफान को 50 अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बाल अपचारी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक, मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed