कौन है बबीता जिसका पीएम ने किया 'मन की बात' में जिक्र

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’में नंदग्राम की बबीता के संघर्ष को साझा किया। उन्होंने बबीता को महिला सशक्तिकरण और सरकारी योजनाओं के माध्यम से मिली सफलता का एक उत्कृष्ट उदाहरण बताया। बबीता की कहानी उन महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सपनों को साकार करने का हौसला रखती हैं।

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