{"_id":"6ac9e30df8cd4d5e6f09245a","slug":"video-hindu-raksha-dal-members-detained-at-up-gate-before-going-to-jantar-mantar-2026-10-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"गाजियाबाद: जंतर मंतर जाने से पहले यूपी गेट पर हिंदू रक्षा दल के सदस्यों को हिरासत में लिया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गाजियाबाद: जंतर मंतर जाने से पहले यूपी गेट पर हिंदू रक्षा दल के सदस्यों को हिरासत में लिया

अनुज कुमार

Updated Sat, 10 Oct 2026 12:32 PM IST Updated Sat, 10 Oct 2026 12:32 PM IST







Link Copied



हिंदू रक्षा दल के सदस्यों को हिरासत में लिया गया। वे जंतर मंतर जाने के लिए यूपी गेट पर पहुंचे थे।

विज्ञापन