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मुरादनगर में रावली चुंगी नंबर तीन के पास दोपहर करीब 12 बजे हादसा हुआ। जनपद बागपत के मुगलपुरा पांडव रोड निवासी नूरहसन पत्नी शहनाज (45) के साथ बाइक से मुरादनगर बंबा रोड स्थित कॉलोनी में भांजे की शादी में शामिल होने जा रहे थे। वह चुंगी नंबर तीन पुलिस चौकी के पास पहुंचे, तभी पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे ओवरलोड गन्ने से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉला ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही शहनाज सड़क पर गिर गईं और ट्रॉला के पहिये के नीचे आ गईं। उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नूरहसन मामूली रूप से घायल हो गए।हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने हंगामा किया, जिससे मार्ग पर जाम की स्थिति बन गई। पुलिस ने लोगों को समझाकर शांत कराया और ट्रैक्टर-ट्रॉला कब्जे में ले लिया। एसीपी मसूरी सर्किल सुनील कुमार भारद्वाज ने बताया कि नूरहसन लोहार का काम करते हैं। ट्रैक्टर-ट्रॉला गन्ना लेकर मोदीनगर की तरफ मिल जा रहा था। तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। चालक को हिरासत में लिया गया है।डिवाइडर से टकराई बाइक, डिलीवरी बॉय की मौतमोदीनगर में दिल्ली-मेरठ मार्ग स्थित अंबर सिनेमा यू-टर्न के पास बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार 30 वर्षीय करन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीर उन्हें नजदीकी निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।जनपद मेरठ के थाना परतापुर क्षेत्र के गांव काजमाबाद गून निवासी करन कुमार वर्तमान में परिवार के साथ मोहिउद्दीनपुर में रहते थे। वह एक निजी कंपनी में डिलीवरी बॉय थे। मंगलवार दोपहर वह बाइक से कपड़ा मिल की तरफ जा रहे थे। अंबर सिनेमा यू-टर्न के पास उनकी बाइक डिवाइडर से टकरा गई। पुलिस ने बाइक के नंबर के आधार पर पहचान कर परिजनों को सूचना दी।करन विवाहित थे और उनके तीन बच्चे हैं। परिजनों ने बताया कि वर्ष 2010 में सड़क हादसे में उनके बड़े भाई अमित की भी मौत हो गई थी। करन परिवार में अकेले कमाने वाले थे। उनकी मौत से परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। एसीपी मोदीनगर ने बताया कि तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।ओवरलोड वाहनों पर सख्ती का दावाएसीपी मसूरी सर्किल सुनील कुमार भारद्वाज ने बताया कि ओवरलोड गन्ने से भरे ट्रक, ट्रैक्टर-ट्रॉला और अन्य वाहनों के खिलाफ सख्ती की जाएगी। पुलिस गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक करेगी और ओवरलोड गन्ना नहीं भरने की अपील करेगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।