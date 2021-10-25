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खोड़ा। खोड़ा नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी अवनीश कुमार शुक्ला का शासन ने तबादला कर दिया है। उन्हें सहारनपुर जिले की गंगोह नगर पालिका परिषद में नई तैनाती दी गई है। वहीं, शामली जिले की कैराना नगर पालिका परिषद में तैनात अधिशासी अधिकारी समीर कुमार कश्यप को खोड़ा नगर पालिका की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें तत्काल प्रभाव से नई तैनाती पर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। खोड़ा में पेयजल आपूर्ति, सफाई व्यवस्था और विकास कार्यों को गति देना नए अधिशासी अधिकारी के सामने प्रमुख चुनौतियां रहेंगी।