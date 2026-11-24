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आजम खां के प्रचार को लेकर मंत्री ने कहा कि सपा हिंदू और मुसलमानों को बांटने की राजनीति करती है। आजम खां को भी इसी राजनीति के तहत मुसलमानों को जोड़ने के लिए आगे किया जा रहा है। वहीं, भाजपा सभी धर्मों, समाजों और वर्गों के लिए कार्य कर रही है। निषाद पार्टी के 100 सीटें मांगने पर धर्मपाल सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में बातचीत करने की जिम्मेदारी कुछ प्रमुख लोगों को दी है। जल्द ही यह मामला हल हो जाएगा।गश्त पर निकले मंत्रीप्रभारी मंत्री सोमवार रात गाजियाबाद पहुंचने के बाद घंटाघर कोतवाली पहुंचे। वहां उन्होंने रजिस्टर और हवालात देखने के साथ एसीपी और थाना प्रभारी से बातचीत की। उन्होंने प्रमुख बाजारों में पुलिसकर्मियों की तैनाती की जानकारी ली और व्यवस्था देखने के लिए चोपला बाजार पहुंचे। उन्होंने बताया कि वहां जिस पुलिसकर्मी की ड्यूटी थी, वह तैनात मिला। इसके बाद उन्होंने पैदल ही क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मंगलवार सुबह वह एमएमजी अस्पताल पहुंचे और वहां की व्यवस्थाएं देखीं। उन्होंने खाली पदों को जल्द भरने के साथ ही निर्माण कार्य जल्द पूरा कर लोगों को राहत देने के निर्देश दिए।हाउस टैक्स पर बोले, टैक्स देने की आदत डालनी चाहिएनगर निगम क्षेत्र में हाउस टैक्स को लेकर अभी भी अलग-अलग संगठन विरोध कर रहे हैं। इस सवाल पर मंत्री ने कहा कि लोगों को वाजिब टैक्स देने की आदत डालनी चाहिए। यह भी लोगों के हित में होता है। इससे विकास कार्य होते हैं। लोगों के विरोध को लेकर उन्होंने कहा कि अगर टैक्स में कोई दिक्कत है तो उसे दिखवाया जाएगा। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ हुई बैठक में उन्होंने प्रशासन को सभी पात्र लोगों तक केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कहा। इसके साथ ही बिजली और सड़क संबंधी समस्याओं को जल्द दूर करने के निर्देश दिए। साथ ही किसानों को राहत देने के लिए पर्याप्त बीज और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने को कहा।अतिक्रमण हटाकर ट्रैफिक की समस्या दूर करेंअतिक्रमण हटाने के लिए सभी विभागों की संयुक्त टीम कार्य करेगी। कैबिनेट मंत्री ने सभी विभागों को इस संबंध में टीम बनाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण भी जाम लगने का एक कारण है। इससे लोगों को परेशानी होती है। साथ ही यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए।