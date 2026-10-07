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गाजियाबाद: मुरादनगर में आबकारी और पुलिस का छापा, लाखों रुपये की शराब संग पकड़े बाप-बेटा

अनुज कुमार

Updated Wed, 07 Oct 2026 08:43 PM IST Updated Wed, 07 Oct 2026 08:43 PM IST







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मुरादनगर थाना क्षेत्र में आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक मकान पर छापा मारकर लाखों रुपये कीमत की शराब बरामद की गई। बताया जा रहा है कि शराब की सप्लाई पिता-पुत्र मिलकर कर रहे थे। मामले में पुलिस और आबकारी विभाग की टीम जांच में जुटी है। ... और पढ़ें

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