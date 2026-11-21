एमएमजी जिला अस्पताल में मरीजों के इलाज और व्यवस्थाओं में लापरवाही का मामला सामने आया है। शनिवार को अपर निदेशक स्वास्थ्य डॉ. मनोज कुमार सेन और संयुक्त निदेशक डॉ. अशोक तालियान ने अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान इमरजेंसी में डॉक्टर भर्ती मरीजों के इलाज से संबंधित रिकॉर्ड तक नहीं बता सके। वहीं, वार्ड में निरीक्षण के दौरान टेबल पर बाहर से लिखी गईं दवाइयां भी मिलीं। इस पर अपर निदेशक ने नाराजगी जताते हुए जांच के निर्देश दिए।

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इमरजेंसी में निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने डॉक्टरों से भर्ती मरीजों के उपचार और उनकी स्थिति के बारे में जानकारी मांगी। डॉक्टर मरीजों के इलाज का पूरा रिकॉर्ड नहीं बता सके। इस पर अपर निदेशक ने निर्देश दिया कि अस्थमा के मरीजों की 15 से 30 मिनट के अंतराल पर जांच की जाए और उसका रिकॉर्ड भी तैयार किया जाए। इससे मरीज की स्थिति में हो रहे सुधार या बीमारी की गंभीरता का आकलन किया जा सकेगा। विज्ञापन



इसके बाद अधिकारियों ने वार्ड में भर्ती घायल मरीज से उपचार के बारे में जानकारी ली। इस दौरान टेबल पर बाहर से लिखी गईं दवाइयां मिलने पर अपर निदेशक ने मामले की जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने क्रिटिकल केयर यूनिट के निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। निर्माण कार्य रुका होने पर नाराजगी जताते हुए इसे जल्द से जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए। इमरजेंसी में निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने डॉक्टरों से भर्ती मरीजों के उपचार और उनकी स्थिति के बारे में जानकारी मांगी। डॉक्टर मरीजों के इलाज का पूरा रिकॉर्ड नहीं बता सके। इस पर अपर निदेशक ने निर्देश दिया कि अस्थमा के मरीजों की 15 से 30 मिनट के अंतराल पर जांच की जाए और उसका रिकॉर्ड भी तैयार किया जाए। इससे मरीज की स्थिति में हो रहे सुधार या बीमारी की गंभीरता का आकलन किया जा सकेगा।इसके बाद अधिकारियों ने वार्ड में भर्ती घायल मरीज से उपचार के बारे में जानकारी ली। इस दौरान टेबल पर बाहर से लिखी गईं दवाइयां मिलने पर अपर निदेशक ने मामले की जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने क्रिटिकल केयर यूनिट के निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। निर्माण कार्य रुका होने पर नाराजगी जताते हुए इसे जल्द से जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए।

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