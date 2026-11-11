{"_id":"6af47480efd8d4183107b266","slug":"video-emotional-atmosphere-at-dasna-jail-on-bhai-dooj-2026-11-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"डासना जेल में भैयादूज पर भावुक माहौल, हजारों मुलाकातें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
डासना जेल में भैयादूज पर भावुक माहौल, हजारों मुलाकातें
गाजियाबाद के मसूरी क्षेत्रांतर्गत डासना जिला कारागार में भैयादूज पर उमड़ी भीड़, बहनों ने बंदियों को तिलक लगाकर की लंबी उम्र की कामना, जेल प्रशासन ने भैयादूज पर बंदियों से मिलने आने वालों के लिए किये विशेष प्रबन्ध। जिला कारागार में भैयादूज के पावन पर्व पर बुधवार को एक भावुक और अनुशासित माहौल देखने को मिला। कारागार में निरुद्ध बंदियों की बहनों और महिला बंदियों के भाइयों के लिए विशेष मुलाकात की व्यवस्था की गई, जिसमें हजारों परिजनों ने पहुंचकर यह पर्व मनाया। जेल प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, भैयादूज के पावन पर्व पर सुबह 8 बजे से सायं लगभग 5 बजे तक मुलाकात का सिलसिला चला।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।