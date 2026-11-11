{"_id":"6af47480efd8d4183107b266","slug":"video-emotional-atmosphere-at-dasna-jail-on-bhai-dooj-2026-11-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"डासना जेल में भैयादूज पर भावुक माहौल, हजारों मुलाकातें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गाजियाबाद के मसूरी क्षेत्रांतर्गत डासना जिला कारागार में भैयादूज पर उमड़ी भीड़, बहनों ने बंदियों को तिलक लगाकर की लंबी उम्र की कामना, जेल प्रशासन ने भैयादूज पर बंदियों से मिलने आने वालों के लिए किये विशेष प्रबन्ध। जिला कारागार में भैयादूज के पावन पर्व पर बुधवार को एक भावुक और अनुशासित माहौल देखने को मिला। कारागार में निरुद्ध बंदियों की बहनों और महिला बंदियों के भाइयों के लिए विशेष मुलाकात की व्यवस्था की गई, जिसमें हजारों परिजनों ने पहुंचकर यह पर्व मनाया। जेल प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, भैयादूज के पावन पर्व पर सुबह 8 बजे से सायं लगभग 5 बजे तक मुलाकात का सिलसिला चला।

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