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फरीदाबाद के सेक्टर 16 में एक महिला को मोटरसाइकिल सवार ने मारी टक्कर जिसमें महिला को काफी चोट आई है वहां पर जा रहे किसी जानकार ने महिला को पहचान लिया और उसके परिवार वालों को जानकारी दी मौके पर पहुंचे परिवार वाले उसे बीके नागरिक अस्पताल लेकर आए जहां पर एक्सरे करवाने के बाद उसके पीठ की हड्डी में फैक्चर होने का पता चला डॉक्टर ने उसे बी के नागरिक अस्पताल से रेफर कर दिया महिला का नाम गीता बताया जा रहा है घटनाक्रम की जानकारी देते उसके परिजन।

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