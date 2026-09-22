{"_id":"6ab23a3a9ca20d9b4106495c","slug":"video-woman-dies-after-being-hit-by-a-dumper-in-faridabad-2026-09-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद में डंपर ने दो महिलाओं को रौंदा, एक की मौत, दूसरी गंभीर रूप से घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद में शनिवार को एनएचपीसी चौक के पास डंपर ने दो महिलाओं को टक्कर मारी। जिसमें दोनों महिलाओं को गंभीर चोट आई। जिसमें एक आशा नाम की महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई व दूसरी महिला एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। दोनों महिलाएं ईएसआई में ठेकेदारी पर नौकरी करती थी और यह स्कूटी पर किसी काम से जा रही थी। तभी एनएचपीसी के पास डंपर ने इनको टक्कर मारी और घसीटता हुआ काफी दूरी तक ले गया।

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