{"_id":"6ad0512612ff14778909dcb1","slug":"video-video-fire-at-a-clothing-store-in-faridabad-2026-10-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: फरीदाबाद में कपड़े की दुकान में आग, तीन दुकानें जलकर राख","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शहर की एक नंबर मार्केट में रात के समय कपड़े की एक दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और लपटें तीन मंजिल तक पहुंच गईं। आग इतनी तेजी से फैली कि उसने दूसरी तरफ स्थित आहूजा हट नाम की कपड़े की दुकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में तीन दुकानों में रखा सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम और दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। करीब पांच से छह फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

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