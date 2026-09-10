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धड़ल्ले से सप्लाई हो रहा 'जहर': फरीदाबाद में बजरंग दल ने पकड़ी पनीर से भरी गाड़ी, एक हफ्ते में दूसरी घटना

अनुज कुमार

Updated Thu, 10 Sep 2026 02:05 PM IST Updated Thu, 10 Sep 2026 02:05 PM IST







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फरीदाबाद के सराय के पास देर रात फिर पनीर की गाड़ी पकड़ी गई। बजरंग दल से पंकज जैन बोले पनीर नकली है या नहीं इसकी जांच की जाएगी। लगभग एक हफ्ते पहले भी एक गाड़ी पकड़ी गई थी। ... और पढ़ें

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