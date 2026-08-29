फरीदाबाद: ट्रेन की चपेट में आने से दो युवकों की मौत, रेलवे ट्रैक पर बैठे थे दोनों

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फरीदाबाद में एसी नगर के पास ट्रेन की चपेट में आने से दो युवकों की हुई मौत एक का नाम सौरभ व दूसरे का नाम कृष्णा बताया जा रहा है दोनों की उम्र 20 वर्ष के आसपास बताई गई है आसपास के लोगों ने बताया कि यह दोनों रेलवे ट्रैक पर बैठे थे और ट्रेन की चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई। मौके पर पहुंचे सौरभ की परिजन व पुलिसकर्मी घटनाक्रम की जानकारी देते हुए।

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