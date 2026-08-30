Faridabad News: एके टाइगर्स स्पोर्ट्स क्लब ने एकेपी अकादमी को दी मात

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टीम की तरफ से अजय प्रजापति ने 26 और बिसमीत ने 21 रन की पारी खेली। उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज दोहरे अंक तक नहीं पहुंच सका। वहीं एके टाइगर्स की ओर से हर्षिल ने तीन, गौरव और वैभव ने दो-दो जबकि सत्यम और अहम ने एक-एक विकेट अपने नाम किया। 116 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी एके टाइगर्स की टीम ने 23.3 ओवर में तीन विकेट शेष रहते मुकाबला अपने नाम कर लिया। टीम की तरफ से फरहान ने 26, सत्विक ने 24 और अहम ने 15 रन की पारी खेली। वहीं एकेपी की ओर से दक्ष और बिसमीत ने दो-दो जबकि ध्रुव, अजय और रिषभ ने एक-एक विकेट अपने नाम किया। मैच में बेहतर प्रदर्शन करने वाले हर्षिल को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। संवाद

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फरीदाबाद। पाली स्थित एकेपी क्रिकेट मैदान पर शनिवार को खेले गए मुकाबले में एके टाइगर्स स्पोर्ट्स क्लब ने एकेपी क्रिकेट अकादमी पर तीन विकेट से जीत दर्ज की। 30 ओवर के मुकाबले में एकेपी क्रिकेट अकादमी ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 29.1 ओवर में 115 रन का स्कोर खड़ा किया।