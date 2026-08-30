Faridabad News: प्रॉपर्टी विवाद में बड़े भाई ने छोटे पर चलाईं तीन गोलियां

संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। सारन गांव में शुक्रवार रात प्रॉपर्टी विवाद को लेकर दो सगे भाइयों में कहासुनी के बाद बड़े भाई तुषार ने छोटे भाई अभिषेक पर कथित तौर पर तीन राउंड फायरिंग कर दी। दो गोलियां निशाना चूक गईं, जबकि तीसरी गोली अभिषेक के पेट में जा लगी।गोली लगने के बाद वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा। परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार चल रहा है और हालत गंभीर बताई जा रही है। वारदात के बाद आरोपी तुषार मौके से भाग गया। जानकारी के अनुसार, तुषार और अभिषेक के पिता की करीब चार साल पहले मौत हो चुकी है। इसके बाद से ही दोनों भाइयों के बीच संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर दोनों के बीच आए दिन कहासुनी और झगड़ा होता रहता था। शुक्रवार रात इसी पुराने विवाद के दौरान दोनों भाइयों के बीच फिर कहासुनी हो गई। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि प्रारंभिक जांच में दो भाइयों के बीच विवाद और बड़े भाई द्वारा गोली चलाने की बात सामने आई है। अभिषेक के होश में आने पर उसके बयान दर्ज किए जाएंगे।