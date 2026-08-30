Faridabad News: कबड्डी प्रतियोगिता में अटाली टीम बनी विजेता
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 12:20 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 12:20 AM IST
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फरीदाबाद। गांव अटाली में रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में हरियाणा स्टाइल कबड्डी एवं दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि जिला परिषद के वाइस चेयरमैन धर्म चौधरी मौजूद रहे।
सरपंच नफे सिंह ने बताया कि कबड्डी प्रतियोगिता गवर्नमेंट हाई स्कूल में आयोजित की गई। प्रतियोगिता में हरियाणा की 28 टीमों ने भाग लिया। फाइनल मुकाबले में अटाली की टीम ने 17 अंक हासिल कर खिताब अपने नाम किया, जबकि धामर की टीम 14 अंक के साथ उपविजेता रही। फाइनल मुकाबला काफी रोमांचक रहा। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए जीत के लिए पूरा जोर लगाया। मुकाबले में अटाली की टीम ने शुरुआत से ही बढ़त बनाए रखी और अंत तक इसे कायम रखा। विजेता टीम को 1 लाख 11 हजार रुपये की पुरस्कार राशि दी गई। वहीं उपविजेता धामर टीम को 75 हजार रुपये का पुरस्कार मिला। संवाद
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सरपंच नफे सिंह ने बताया कि कबड्डी प्रतियोगिता गवर्नमेंट हाई स्कूल में आयोजित की गई। प्रतियोगिता में हरियाणा की 28 टीमों ने भाग लिया। फाइनल मुकाबले में अटाली की टीम ने 17 अंक हासिल कर खिताब अपने नाम किया, जबकि धामर की टीम 14 अंक के साथ उपविजेता रही। फाइनल मुकाबला काफी रोमांचक रहा। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए जीत के लिए पूरा जोर लगाया। मुकाबले में अटाली की टीम ने शुरुआत से ही बढ़त बनाए रखी और अंत तक इसे कायम रखा। विजेता टीम को 1 लाख 11 हजार रुपये की पुरस्कार राशि दी गई। वहीं उपविजेता धामर टीम को 75 हजार रुपये का पुरस्कार मिला। संवाद
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