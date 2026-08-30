Faridabad News: सैलून में दोस्त ने उस्तरे से काटा संचालक का गला

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संतनगर निवासी रेयान इलाके में ही सैलून चलाता है। उसका दोस्त पीयूष पिछले कुछ समय से उससे बाल और दाढ़ी काटने का काम सीख रहा था। घटना के समय पीयूष दुकान में एक ग्राहक की शेविंग कर रहा था। इसी दौरान रेयान और पीयूष के बीच हंसी-मजाक शुरू हुआ, जो देखते ही देखते तीखी बहस में बदल गया। गुस्से में आकर पीयूष ने हाथ में पकड़े उस्तरे से रेयान के गले पर हमला कर दिया, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। घटना के तुरंत बाद पीयूष मौके से फरार हो गया। सैलून में मौजूद ग्राहक के शोर मचाने पर आसपास के लोग एकत्र हुए और घायल रेयान को बीके अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए सफदरजंग अस्पताल दिल्ली भेज दिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी पीयूष भी संतनगर का ही निवासी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो