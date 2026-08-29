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फरीदाबाद में दर्दनाक हादसा: बहनों को बस में बैठाने आए दो भाइयों की मौत, तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने मारी टक्कर

Rahul Kumar Tiwari

Updated Sat, 29 Aug 2026 05:11 PM IST Updated Sat, 29 Aug 2026 05:11 PM IST

फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड स्थित मांगर मोड़ पर सड़क हादसे में दो भाइयों की मौत हो गई। दोनों भाई अपनी बहनों को बस में बैठाने आए थे। इसी दौरान तेज गति से आ रही फॉर्च्यूनर ने उन्हें टक्कर मार दी। दोनों मृतकों की पहचान अखिलेश और अवधेश के रूप में हुई है। ... और पढ़ें