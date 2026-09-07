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Faridabad News: मुनाफे का झांसा देकर 2.44 करोड़ की ठगी में दो खाताधारक गिरफ्तार

Mon, 07 Sep 2026 11:06 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:06 PM IST
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Two account holders arrested for fraud.
तीन खातों में पहुंची थी 85 लाख की रकम, पुलिस ने 20 लाख रुपये फ्रीज करवाए
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। ऑनलाइन निवेश में अधिक मुनाफे का झांसा देकर 2.44 करोड़ की साइबर ठगी के मामले में साइबर थाना एनआईटी पुलिस ने दो खाताधारकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश निवासी सूरज (28) और यतेंद्र (26) के रूप में हुई है।
पुलिस जांच में सामने आया कि ठगी की रकम में से 85 लाख रुपये दोनों आरोपियों से जुड़े तीन बैंक खातों में पहुंचे थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 20 लाख रुपये फ्रीज करवाए हैं। पुलिस के अनुसार सेक्टर-21 निवासी व्यक्ति ने शिकायत में बताया कि 18 मई को उन्होंने गूगल पर क्वोरा कॉम से संबंधित ऑनलाइन निवेश का विज्ञापन देखा था। विज्ञापन पर क्लिक करने के बाद व्हाट्सएप पर अज्ञात नंबर से मैसेज आया। मैसेज करने वाले ने खुद को कंपनी का कर्मचारी बताया और निवेश पर अधिक मुनाफे का लालच दिया। इसके बाद आरोपी ने शिकायतकर्ता के साथ जूम मीटिंग कर निवेश से जुड़ी जानकारी दी और एक ऑनलाइन अकाउंट भी खुलवाया।
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शिकायतकर्ता ने 18 मई से 8 जुलाई के बीच अलग-अलग ट्रांजेक्शन के माध्यम से कुल 2 करोड़ 44 लाख रुपये निवेश कर दिए। बाद में ठगी का पता चलने पर उन्होंने साइबर थाना एनआईटी में शिकायत दी। जांच में सामने आया कि सूरज के दो करंट खातों में 46.25 लाख और 20 लाख रुपये, जबकि यतेंद्र के खाते में 20 लाख रुपये की ठगी की रकम पहुंची थी। पुलिस के अनुसार सूरज के दोनों बैंक खातों के संबंध में अलग-अलग राज्यों में करीब 7-8 साइबर शिकायतें भी दर्ज हैं। पुलिस इन शिकायतों के साथ खातों में हुए अन्य संदिग्ध लेन-देन की जांच कर रही है। दोनों आरोपी एक ही गांव के रहने वाले और दोस्त हैं। सूरज 10वीं तक पढ़ा है और निजी कंपनी में नौकरी करता है, जबकि यतेंद्र बेरोजगार है। दोनों को अदालत में पेश कर चार दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है।
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