Faridabad News: एटीएम उखाड़कर ले जाने वाले गिरोह का मुख्य साजिशकर्ता गिरफ्तार

संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। थाना छांयसा क्षेत्र में एसबीआई बैंक का एटीएम उखाड़कर ले जाने के मामले में एवीटीएस सिकरौना की टीम ने गिरोह के मुख्य साजिशकर्ता को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान हनीश उर्फ होशी (42) निवासी गांव धौज के रूप में हुई है।आरोपी पर पुलिस की ओर से पांच हजार रुपये का इनाम घोषित था। उसके खिलाफ पहले से 38 मामले दर्ज हैं। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि 13/14 अगस्त की रात थाना छांयसा क्षेत्र में चोरों ने एसबीआई बैंक का एटीएम उखाड़कर चोरी कर लिया था। एटीएम में आठ लाख रुपये से अधिक की नकदी थी। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान एवीटीएस सिकरौना की टीम ने मुख्य आरोपी हनीश उर्फ होशी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वारदात को अंजाम देने के लिए चोरी की गई फॉर्च्यूनर गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस के अनुसार वारदात में इस्तेमाल फॉर्च्यूनर गाड़ी सेक्टर-16 से चोरी की गई थी, जिसे पुलिस पहले ही बरामद कर चुकी है। एटीएम चोरी के मामले में आरोपी के तीन साथियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।