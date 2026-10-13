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फरीदाबाद: शाहपुर कला का खेल परिसर जर्जर, लाखों खर्च होने के बाद भी खिलाड़ियों को नहीं मिल रहीं सुविधाएं

Rahul Kumar Tiwari

Updated Tue, 13 Oct 2026 03:22 PM IST Updated Tue, 13 Oct 2026 03:22 PM IST







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फरीदाबाद के गांव शाहपुर कला में लाखों रुपये की लागत से बनाया गया खेल परिसर जर्जर हो चुका है। परिसर में खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। ऐसे में खिलाड़ियों को खेल अभ्यास में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ... और पढ़ें

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