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वीडियो: फरीदाबाद में बारिश, उमस भरी गर्मी से राहत

अनुज कुमार

Updated Thu, 15 Oct 2026 12:23 PM IST Updated Thu, 15 Oct 2026 12:23 PM IST







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फरीदाबाद में हुई बारिश से लोगों को उमेश भरी गर्मी से मिली राहत वैसे मौसम विभाग ने भी 15 वे 16 अक्टूबर को बारिश होने को लेकर बताया गया है और आज वीरवार को फरीदाबाद में बारिश शुरू हुई है। ... और पढ़ें

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