Hindi News
›
Video
›
Delhi NCR
›
Faridabad News
›
Preparations for crowd management at the Surajkund Mela are intensifying; pathways will be widened, and the huts will be upgraded at a cost of Rs 78 lakh.
{"_id":"6b005871ba200d43e9074023","slug":"video-preparations-for-crowd-management-at-the-surajkund-mela-are-intensifying-pathways-will-be-widened-and-the-huts-will-be-upgraded-at-a-cost-of-rs-78-lakh-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"सूरजकुंड मेले में भीड़ प्रबंधन की तैयारी तेज, चौड़े होंगे रास्ते और 78 लाख से सुधरेंगी हट्स","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सूरजकुंड मेले में भीड़ प्रबंधन की तैयारी तेज, चौड़े होंगे रास्ते और 78 लाख से सुधरेंगी हट्स
फरीदाबाद। सूरजकुंड मेले में भीड़ प्रबंधन पर फोकस, रास्ते होंगे चौड़े, हट्स की मरम्मत पर खर्च होंगे 78 लाख करीब 1.93 करोड़ रुपये के विकास कार्यों के टेंडर आमंत्रित सप्ताहांत में एक से डेढ़ लाख पर्यटकों की आवाजाही को देखते हुए परिसर का ढांचा बदलेगा
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।