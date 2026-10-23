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NIT-3 के F ब्लॉक में 3 दिन से बिजली गुल, गुस्साए लोगों ने किया रोड जाम; बीमार बुजुर्ग परेशान, घरों में रखा सामान खराब

जितेंद्र सिंह

Updated Fri, 23 Oct 2026 08:41 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 08:41 PM IST







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फरीदाबाद एनआईटी तीन एफ ब्लॉक में बिजली नहीं आने पर लोगों ने रोड जाम किया यहां के लोगों द्वारा बताया गया है कि हमारे यहां पर 3 दिन से बिजली नहीं है घर का सामान खराब हो रहा है और हमारे बीमार बुजुर्ग परेशान हो रहे हैं। ... और पढ़ें

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