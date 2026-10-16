फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड पर हंगामा: नगर निगम द्वारा कूड़ा डालने के विरोध में धरने पर बैठे लोगों को पुलिस ने उठाया

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फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड पर हनुमान मंदिर के पास नगर निगम द्वारा कूड़ा डालने के विरोध में धरने पर बैठे लोगों को पुलिस ने उठाया वहां पर लोगों ने टेंट लगाकर शांतिपूर्वक धरने पर बैठे थे आज दोपहर बाद पुलिस दो बस वैन लेकर धरना स्थल पर पहुंची और सभी को उठा दिया और हनुमान मंदिर के सामने गुरुग्राम की तरफ जाने वाले रास्ते को बैरिकेड लगाकर बंद किया और वहां पर लोगों द्वारा लगाए गए टेंट को उखाड़ कर कुर्सियों को इधर-उधर फेंक दिया।

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