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Hindi News ›   Video ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   People blocked the road at Masjid Chowk over electricity issues; the route towards Gurugram has been affected.

बिजली समस्या को लेकर लोगों ने मस्जिद चौक पर लगाया जाम, गुरुग्राम जाने वाला रास्ता प्रभावित

Fri, 23 Oct 2026 08:42 PM IST
जितेंद्र सिंह
Jitender Singh जितेंद्र सिंह
Updated Fri, 23 Oct 2026 08:42 PM IST
People blocked the road at Masjid Chowk over electricity issues; the route towards Gurugram has been affected.
फरीदाबाद में बिजली की समस्या को लेकर लोगों ने कल्याणपुरी के पास मस्जिद चौक पर गुरुग्राम की तरफ जाने वाले रास्ते पर जाम लगाया।
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