पुलिस लाइन के प्रस्ताव का विरोध, सुनपेड़ के ग्रामीणों ने मंत्री को सौंपा ज्ञापन

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पुलिस लाइन के प्रस्ताव के विरोध में गांव सुनपेड़ के ग्रामवासी से सेक्टर 29 स्थित केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के कार्यालय पर मिले। इंस्टाग्राम ग्राम वासियों ने केंद्रीय मंत्री से कहा कि उनके गांव में पुलिस लाइन की बजाय कोई स्वास्थ्य केंद्र, खेल परिसर या उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय बनाया जाए, ताकि उनके गांव के साथ-साथ आसपास मौजूद 20 से अधिक गांव के बच्चों को भी भविष्य में फायदा मिल सके। इस दौरान ग्राम वासियों ने उनको एक ज्ञापन दिया। जिस पर केंद्रीय मंत्री ने ग्रामवासियों को आश्वासन दिया कि वह उनकी मांग को सी एम तक पहुंचाएंगे।

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