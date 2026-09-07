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फरीदाबाद: प्रतापगढ़ में ग्रामीणों ने फिर रोका कूड़े के डंपर, सड़क पर बैठे

Rahul Kumar Tiwari

Updated Mon, 07 Sep 2026 03:45 PM IST Updated Mon, 07 Sep 2026 03:45 PM IST







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फरीदाबाद के प्रतापगढ़ में एक बार फिर ग्रामीणों ने डंपिंग यार्ड में जा रहे कूड़े से भरे डंपरों का विरोध किया। सुबह में ग्रामीण कूड़ा डालने का विरोध करते हुए सड़क पर बैठ गए और किसी भी कूड़े से भरे डंपर को डंपिंग यार्ड में नहीं जाने दिया। ... और पढ़ें

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