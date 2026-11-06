{"_id":"6aeda223caaffabd7c0bd7ca","slug":"video-man-dies-after-electrical-panel-falls-on-him-at-scrap-warehouse-2026-11-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद: कबाड़ गोदाम में बिजली पैनल गिरने से एक शख्स की मौत, मचा हड़कंप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सरूरपुर स्थित एक कबाड़े के गोदाम में एक दुखद घटना हुई। इस घटना में 42 वर्षीय दिलीप की बिजली पैनल गिरने से मौत हो गई। दिलीप काफी समय से गोदाम में मजदूरी का काम करता था। वह बाटा कॉलोनी का निवासी था। उसके साथी मजदूरों ने बताया कि दिलीप बिजली की तार हटाकर एक पैनल खोल रहा था। इसी दौरान पैनल अचानक गिर गया। पैनल गिरने से दिलीप गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कबाड़े के गोदाम के मालिक और मृतक दिलीप के भाई ने घटना की जानकारी दी।

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