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नगर निगम के कूड़ा डालने के विरोध में भाखडी गांव में महापंचायत

Vijay Singh Pundir

Updated Sun, 25 Oct 2026 01:16 PM IST Updated Sun, 25 Oct 2026 01:16 PM IST







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फरीदाबाद गुरुग्राम रोड पर नगर निगम द्वारा कूड़ा डालने के विरोध में भाखडी गांव के सरकारी स्कूल में महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में आसपास के गांव व सोसाइटियों के लोगों ने भाग लिया। ... और पढ़ें

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