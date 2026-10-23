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बल्लभगढ़ में बिजली संकट का असर, परेशान लोगों ने लगाया जाम

Digvijay Singh

Updated Fri, 23 Oct 2026 12:56 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 12:56 PM IST







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बल्लभगढ़ में बिजली कर्मियों की तीन दिवसीय हड़ताल चल रही है। इस हड़ताल के कारण शहर के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है। बिजली न मिलने से स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ... और पढ़ें

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