{"_id":"6addb4b4b57c75de5908235a","slug":"video-garbage-is-being-dumped-near-the-district-industries-centre-in-nit-5-2026-10-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"एनआईटी पांच में जिला उद्योग केंद्र के पास डाला जा रहा कूड़ा, लोग हुए परेशान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

एनआईटी पांच में जिला उद्योग केंद्र के पास डाला जा रहा कूड़ा, लोग हुए परेशान

Vijay Singh Pundir

Updated Sun, 25 Oct 2026 01:20 PM IST Updated Sun, 25 Oct 2026 01:20 PM IST







Link Copied



फरीदाबाद के एनआईटी पांच में स्थित जिला उद्योग केंद्र के पास ही कूड़े को डाला जा रहा है। इसके कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी भवनों के बीच में डंपिंग यार्ड बनने से अधिकारी समेत स्थानीय लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ... और पढ़ें

विज्ञापन