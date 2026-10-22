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त्योहार पर शॉपिंग: करवाचौथ से पहले फरीदाबाद के बाजार में रौनक, देखें रिपोर्ट

अनुज कुमार

Updated Thu, 22 Oct 2026 06:20 PM IST Updated Thu, 22 Oct 2026 06:20 PM IST







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करवाचौथ से पहले एनआईटी एक मार्केट में महिलाएं अपने मनपसंद परिधान खरीदने पहुंच रही हैं। बाजार में भीड़ बढ़ने से दुकानदारों के चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि महिलाएं त्योहार की तैयारियों में जुटी हैं। ... और पढ़ें

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