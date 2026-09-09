फरीदाबाद: सोतई गांव में 20 दिन से किसानों का धरना, जमीन के बदले नहीं मिला मुआवजा

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फरीदाबाद में सोतई गांव में जमीन के बदले मुआवजा नहीं मिलने के विरोध में किसानों का धरना बुधवार को 20वें दिन भी जारी रहा। धरना स्थल पर किसान दिन-रात 24 घंटे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि सरकार ने उनकी जमीन तो ले ली, लेकिन अब तक उन्हें निर्धारित मुआवजा नहीं दिया गया है। इसके कारण उन्हें आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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