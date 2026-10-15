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फरीदाबाद: नेशनल हाईवे पर खुले में नशा कर रहे युवक पकड़े गए

अनुज कुमार

Updated Thu, 15 Oct 2026 09:50 AM IST Updated Thu, 15 Oct 2026 09:50 AM IST







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पुलिस ने देर रात नेशनल हाईवे स्थित शराब के ठेकों के बाहर खुले में नशा कर रहे कई युवकों को पकड़ा और उन्हें समझाया।

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