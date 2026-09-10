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फरीदाबाद: नीमका जेल में 31 वर्षीय पवन की संदिग्ध मौत, परिजनों का हंगामा; असल कारण का पता नहीं

अनुज कुमार

Updated Thu, 10 Sep 2026 02:05 PM IST Updated Thu, 10 Sep 2026 02:05 PM IST







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फरीदाबाद तिगांव नीमका जेल में 31 वर्षीय पवन की संग्धिद परिस्थितियों में हुई मौत पवन तिगांव का ही रहने वाला था बीके नागरिक अस्पताल शवगृह के बाहर विलाप करते मृतक पवन के परिजन मौत के असल कारण का अब तक पता नहीं लग पाया है। ... और पढ़ें

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