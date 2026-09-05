{"_id":"6a9c46ba74f2da2d3e017e80","slug":"video-faridabad-one-year-of-bptp-colony-strike-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद: बीपीटीपी कॉलोनी की हड़ताल को एक साल, नहीं हुई कार्रवाई; अधूरे पड़े हैं कार्य","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद: बीपीटीपी कॉलोनी की हड़ताल को एक साल, नहीं हुई कार्रवाई; अधूरे पड़े हैं कार्य

अनुज कुमार

Updated Sat, 05 Sep 2026 10:13 PM IST Updated Sat, 05 Sep 2026 10:13 PM IST







Link Copied



फरीदाबाद में बीपीटीपी कॉलोनी के निवासियों की हड़ताल को अब एक साल बीत चुका है। हड़ताल के समय दिए गए आश्वासन के बावजूद, कॉलोनी को नगर निगम को सौंपने की उनकी मांग पर अभी तक कोई कार्रवाई या सुनवाई नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त, अधूरे पड़े कार्यों को भी पूरा नहीं किया गया है। ... और पढ़ें

विज्ञापन