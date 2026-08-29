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पीएम सूर्य घर योजना में फरीदाबाद पिछड़ा: 19,436 के लक्ष्य में सिर्फ 2,545 सौर सिस्टम लगे, 13 फीसदी ही उपलब्धि

Rahul Kumar Tiwari

Updated Sat, 29 Aug 2026 05:11 PM IST Updated Sat, 29 Aug 2026 05:11 PM IST







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फरीदाबाद में पीएम सूर्य घर योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले अब तक सिर्फ 13 प्रतिशत उपलब्धि हासिल हुई है। जिले में 19,436 सौर ऊर्जा सिस्टम लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन अब तक केवल 2,545 सिस्टम ही लगाए जा सके हैं। ... और पढ़ें

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