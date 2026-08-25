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फरीदाबाद: हार्ट सेंटर में ट्रक से सामान उतारकर वापस रखा, स्वास्थ्य विभाग का एक्शन

अनुज कुमार

Updated Tue, 25 Aug 2026 03:58 PM IST Updated Tue, 25 Aug 2026 03:58 PM IST







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फरीदाबाद के हार्ट सेंटर का सामान ट्रक से उतारकर वापस हार्ट में रखा जा रहा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्रवाई की जा रही। ... और पढ़ें

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