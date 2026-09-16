{"_id":"6aaa81f59c1f3cdb130e7830","slug":"video-faridabad-college-student-injured-2026-09-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद: तेज रफ्तार ऑटो पलटने से कॉलेज छात्र घायल, पैर में फ्रैक्चर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद में बड़खल झील के पास तेज रफ्तार ऑटो के पहिए के नीचे पत्थर आने से वह पलट गया। इस दुर्घटना में महाविद्यालय छात्र बॉबी के पैर में अस्थिभंग हुआ और उसके साथी को हाथ में चोट लगी। घायल बॉबी को साथियों ने बीके नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया और परिजनों को सूचित किया।

... और पढ़ें