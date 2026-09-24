{"_id":"6ab4da306277b0e6b60ab276","slug":"video-faridabad-22-year-old-man-falls-from-roof-while-talking-on-phone-dies-2026-09-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद: फोन पर बात करते हुए छत से गिरा 22 साल का युवक, मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद: फोन पर बात करते हुए छत से गिरा 22 साल का युवक, मौत

अनुज कुमार

Updated Thu, 24 Sep 2026 01:37 PM IST Updated Thu, 24 Sep 2026 01:37 PM IST







Link Copied



फरीदाबाद में छत से गिरने से 22 साल के युवक की मौत हो गई। फोन पर बात कर रहा था।संतुलन बिगड़ने की वजह से छत से नीचे गिरा। जिससे लवकुश की मौत हो गई। निजी कंपनी में काम करता था। परिवार पावर हाउस एनएसपीसी के पास कॉलोनी में किराए पर रहता था।। ... और पढ़ें

विज्ञापन