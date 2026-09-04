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बीके अस्पताल में सुबह से खराब पड़ी लिफ्ट, मरीजों व तीमारदारों को हो रही परेशानी

Fri, 04 Sep 2026 03:55 PM IST
विकास कुमार
Vikas Kumar विकास कुमार
Updated Fri, 04 Sep 2026 03:55 PM IST
Elevator at BK Hospital out of order since morning; patients and attendants facing inconvenience
फरीदाबाद। बीके अस्पताल में सुबह से खराब पड़ी लिफ्ट, मरीजों व तीमारदारों को हो रही परेशानी स्ट्रेचर के पहिये भी खराब, स्ट्रेचर उठा के मरीज को दूसरी मंजिल तक ले जा रहे तीमारदार गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा
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