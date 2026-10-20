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फरीदाबाद में निजी कंपनी को लाइसेंस देने के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने फूंके पुतले

विकास कुमार

Updated Tue, 20 Oct 2026 07:12 PM IST Updated Tue, 20 Oct 2026 07:12 PM IST







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फरीदाबाद में बिजली कर्मचारियों ने निजी कंपनी को बिजली वितरण का लाइसेंस देने के विरोध में प्रदर्शन किया। सेक्टर-23 स्थित बिजली निगम कार्यालय पर कर्मचारियों ने ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और बिजली नियामक आयोग के चेयरमैन मुकेश गर्ग के पुतले फूंके। ... और पढ़ें

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