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फरीदाबाद: कूड़ा गाड़ी से शवगृह पहुंचा शव, स्वास्थ्य विभाग पर आरोप; विवाद पर सीएमओ ने दी सफाई

अनुज कुमार

Updated Mon, 16 Nov 2026 03:59 PM IST Updated Mon, 16 Nov 2026 03:59 PM IST







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फरीदाबाद में एक मृतिका का शव कूड़ा उठाने वाली गाड़ी से शव गृह तक पहुंचा। परिजनों ने पुलिस और स्वास्थ्य विभाग पर शव वाहन मुहैया न कराने का आरोप लगाया है, जिस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. जयंत आहूजा ने अपना पक्ष रखा। ... और पढ़ें

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